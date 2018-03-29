Silahla Sahaya Giren Başkana Ağır Fatura Çıktı
Denizlili Besteci, Çiftlik Bank İçin Şarkı Yazdı! İşte Sözleri
Başbakan, Büyüme Oranı Değerlendirdi: Dünyada Birinciyiz
Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Janssen, İngiliz Taraftarları 3'e Böldü
Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi
68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Uzay İstasyonu Dünya'ya Yaklaşıyor! Korunmak İçin Uyarılar Yayınlandı
Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
Kendi Yatağında Yarı Çıplak Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Doğradı
Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı
İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
Maltepe'nin 100 Yıllık Fotoğrafları, Avusturya'da Ortaya Çıktı
İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor

Amanoslar'da öldürülen iki terörist, arananlar listesindeydi

AMANOSLAR'DA ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİST, ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Hatay Arsuz'da Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin, arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Tarih : 29 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi(8/10)4

Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando timlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.

Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amanoslar  Da  Öldürülen  İki  Terörist  Arananlar  Listesindeydi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER