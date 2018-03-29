Hatay Arsuz'da Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin, arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando timlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.

Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: haberinburada