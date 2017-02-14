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amanos dağları'nda çatışma: 1 şehit

AMANOS DAĞLARI'NDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

Tarih : 14 Şubat 2017, 17:25
Puan Ver : Amanos Dağları'nda Çatışma: 1 Şehit(5/10)3


Amanos Dağları'nda  terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Hatay Valisi Ata açıklamasında  "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk  defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi  şehidimiz olduğu yönünde" dedi.



Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü  PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.






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