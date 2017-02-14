AMANOS DAĞLARI'NDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Hatay Valisi Ata açıklamasında "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde" dedi.
Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar