

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Hatay Valisi Ata açıklamasında "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde" dedi.



Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.