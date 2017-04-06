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aman dikkat! kene mevsimi başlıyor

AMAN DİKKAT! KENE MEVSİMİ BAŞLIYOR

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz, kene ısırmasına karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:11
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 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz kene ısırığının belirtileri, kenelerin neden olduğu hastalıklar, ülkemizde hangi bölgelerde görüldüğü ve kene ısırığından nasıl korunmamız gerektiği gibi merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Kene ısırmasının belirtilerine değinen Yrd. Doç. Dr. Gürbüz "Kene ısırması ve sonucunda meydana gelen hastalık, kenenin kendisini direk ısırdığı yerde görülebileceği gibi kene ısırmasını takiben 10 gün içerisinde ateş, titreme, baş ağrısı, bulantı, halsizlik, vücutta yaygın kas ağrıları ve kanamalarla da farkına varılabilir" şeklinde konuştu.



"YAKLAŞIK 800 HASTALIĞA SEBEP OLABİLİRLER"



Kenelerin birçok hastalığa neden olduğunu aktaran Dr. Gürbüz "Birçok bakteri, virüs, parazit, mantar ve solucan kökenli yaklaşık 800 hastalığa sebep olabilirler. Alerjik reaksiyonlara da yol açabilirler. Oluşturduğu en tehlikeli hastalıklardan biri Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir (KKKA). Bu hastalık ülkemizde ölüme sebebiyet veren olgular görülmesine neden olmuştur. Dünyada kırım Kongo kanamalı ateşine bağlı ölüm oranı yüzde 15-30 arasındayken bizim ülkemizde yüzde 5'tir" ifadelerini kullandı. Sözlerine kene virüsünün bulaşma yollarını anlatarak devam eden Gürbüz "Virüsü taşıyan kenelerin insan vücuduna tutunması, virüsü taşıyan kenelerin çıplak el ile ezilmesi, KKKA virüsünü taşıyan hayvanların kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi, KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi ile bulaşabilmektedir" dedi.



 



kaynak:sabah








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