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Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu

AMACI HAVALI BİR YOUTUBER OLMAKTI, SEVİMLİLİĞİYLE FENOMEN OLDU

Youtuber olmak isteyen çocuk, kameranın karşısına geçip tıraş makinesiyle saçını kesti. Makineye kaptırdığı saçını kökünden kesen çocuğun tepkileri izleyenleri güldürdü.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu(6/10)2

Youtuber olmak isteyen sevimli çocuk, kameranın karşısına geçerek babasının tıraş makinesiyle saçını kesmeye başladı. Yanlışlıkla saçını kökten kesen çocuğun şaşkınlığı ve sevimli tepkileri sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Yayınladığı video sayesinde, planladığı şekilde olmasa da internet fenomeni olmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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