

Alzheimer tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç tanıtıldı. Amerika'daki Eli Lilly and Co şirketinin geliştirdiği “Solanezumab” adındaki ilacın Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlattığı belirtiliyor. Hastalığın ilk evresinde alınması tavsiye edilen ilaç, hastanın bilişsel ve işlevsel kabiliyetlerinin korunmasını büyük ölçüde sağlıyor.



İlaç 2012'de 1000'den fazla hafif ve orta derecede Alzheimer hastası üzerinde denenmişti. Bu denemelerde ilaç verilen hastaların, plasebo verilen hastalara göre bilişsel kayıplarının yüzde 34 daha az olduğu belirlenmişti. Solanezumab'un “beta amiloid” adı verilen ve zehirli beyin plakları oluşturduğuna inanılan bir proteinin oluşmasını engellediği açıklandı. Beta amiloid proteini, nöronların ölümüne yol açıyor ve hastada bilişsel sorunlar göstermeye başlıyor.