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alzheimer'a karşı yeni bir umut ışığı

ALZHEİMER'A KARŞI YENİ BİR UMUT IŞIĞI

ABD'li uzmanların son çalışmaları tedavi edilemeyen Alzheimer'a karşı bir umut ışığı oldu. Alzheimer hastalarının gözünde yanıp sönen ışıklardan yola çıkan uzmanlar, titreşen LED ışıklarının beyindeki zehirli yığınları azalttığını açıkladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 15:01
Puan Ver : Alzheimer'a Karşı Yeni Bir Umut Işığı(5/10)2


ABD'li uzmanların son çalışmaları tedavi edilemeyen Alzheimer'a karşı bir umut ışığı oldu. Alzheimer hastalarının gözünde yanıp sönen ışıklardan yola çıkan uzmanlar, titreşen LED ışıklarının beyindeki zehirli yığınları azalttığını açıkladı.



"Amiloid proteinleri denilen hatalı proteinler biriktiği beyinde hücreleri öldürüyor" diyen uzmanlar, "Diskolardaki gibi yanıp sönen ışıklar da beyin hücrelerini normal şekilde ateşlemeye teşvik ediyor" şeklinde konuşuyor.



 



kaynak:sabah








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