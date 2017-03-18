

Tedavisi olmayan Alzheimer'ın hakkından müzik geliyor. İleri yaşlarda daha fazla görülse de, bu hastalığın özellikle 65 yaş sonrasında tehdit yarattığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, şarkı söyleyerek Alzheimer'dan korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor. "Müziğin Alzheimer hastalığı üzerine olumlu etkileri uzun zamandan beri bilinirken, bu konuda oldukça fazla sayıda çalışma yapılıyor" diyen Prof. Dr. Kütükçü şöyle konuşuyor:



ANILAR CANLANIYOR



"Şarkıların duyguları, duyguların da anıları canlandırıldığını, başka hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde hastaların anılarını hatırlattığını söyleyen araştırmalar mevcut." Prof. Dr. Kütükçü hastalığa ilişkin olarak şu bilgileri veriyor...



İSPATLANDI



Geçmişten bilinen, dinlenen şarkıların hastalarda anıları anımsamayı sağladığına dair çalışmalar mevcut. Bir çalışmada demanslı hastalarda en son müzik yeteneğinin kaybolduğu görüldü. Bu nedenle ileri evre Alzheimer hastalarında bile bu yolla hastalara tekrar bazı şeyleri kazandırmak ve öğretmek için en iyi yol müzik olabilir. Enstrüman çalmayı bilen hastalarda özellikle bunu kullanmak çok yararlıdır. Hatta hareket fonksiyonları yeterli olan hastalarda müziğin ritmini kullanarak yapılan danslar; sarılma, dokunma duyularını ve bununla birlikte güven duygusunun artması ve anıların canlanmasında güzel bir yol olabilir.







kaynak:sabah