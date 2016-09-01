ALZHEİMER TEDAVİSİNDE YENİ UMUT IŞIĞI
Bilim insanları test aşamasındaki bir Alzheimer ilacının tedavide önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Ancak ilacın daha geniş gruplar üzerinde denenmesi gerekiyor.
Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre Zürih Üniversitesi araştırmacıları ve Biogen şirketinin üzerinde çalıştığı ilacın Alzheimer'a bağlı hafıza kaybını önlemeyi başardığı belirtiliyor.
1 yıl boyunca 165 hasta üzerinde yapılan testlerde ilacın büyük bir yan etkisinin olmadığı ortaya çıktı.
Araştırmaların sonraki aşamasında hastalığa yeni yakalanmış 2 bin 700 kişi belirlenecek ve testlere devam edilecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar