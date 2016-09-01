Bilim insanları test aşamasındaki bir Alzheimer ilacının tedavide önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Ancak ilacın daha geniş gruplar üzerinde denenmesi gerekiyor.



Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre Zürih Üniversitesi araştırmacıları ve Biogen şirketinin üzerinde çalıştığı ilacın Alzheimer'a bağlı hafıza kaybını önlemeyi başardığı belirtiliyor.







1 yıl boyunca 165 hasta üzerinde yapılan testlerde ilacın büyük bir yan etkisinin olmadığı ortaya çıktı.







Araştırmaların sonraki aşamasında hastalığa yeni yakalanmış 2 bin 700 kişi belirlenecek ve testlere devam edilecek.