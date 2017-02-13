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alzheimer riskini yüzde otuz azaltıyor!

ALZHEİMER RİSKİNİ YÜZDE OTUZ AZALTIYOR!

Zihni ve bedeni formda tutmak Alzheimer'ı önlüyor. Omega-3 zengini balık, fındık, meyve-sebze ve zeytinyağı gibi besinler tüketmek de koruma sağlıyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:46
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İleri yaş hastalığı Alzheimer mücadelede Akdeniz tipi beslenme ve fiziksel aktivite etkili oluyor. Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, uygulanacak 5 maddelik önlemlerin Alzheimer riskini yüzde 30 azalttığını ifade ediyor:



Satranç oynayın: Kitap okumak, bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek, resim, müzik gibi yaratıcı uğraşlar edinmek, satranç, tavla gibi oyunlar oynamak zihni açık tutar.



Hareket edin: İleri yaşlarda bedensel olarak aktif olan kişi, hücrelerine daha fazla doğru besinin gitmesine imkan verir. Bu hem bağışıklık sistemini hem de aralarında beyni de saydığımız vücudun tüm organlarını güçlendirir.



Akdeniz tipi beslenin: Özellikle sebze-meyve, zeytinyağı, fındık tüketimi hastalığın önlenmesinde etkilidir. Kırmızı eti azaltıp balığa ağırlık verin. Kafein de hastalık riskini azaltabilir.



 



kaynak:sabah








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