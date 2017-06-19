ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIYOR!
Antioksidan özelliğiyle kanser başta olmak üzere birçok hastalıktan koruyan lahana, cinsel sıkıntı yaşayanların da imdadına yetişiyor...
Cinsel hayatında sorun yaşayanlar dikkat! Birçok hastalıktan koruyan lahana cinsel sıkıntıları da gideriyor.
Uzmanlar, lahananın içindeki bazı enzimlerin cinsel gücü artırdığını belirtiyor. "Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor" diyen uzmanlar sağlığa diğer yararlarını şöyle sıralıyor:
KANSERDEN KORUR: Kanserin yayılma hızını yavaşlatır ve kanser hücrelerinin diğer hücrelere zarar vermesine engeller.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR: Lahana beta karoten içeriği için gözlerin sarı nokta hastalığına yakalanma riskini azaltır.
ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIR: Düzenli lahana tüketimi zihinsel hastalıkların ortaya çıkmasına engel olur. Yaşlılık döneminde sık rastlanan Alzheimer hastalığını önler. Beyin sağlığını korur.
kaynak:sabah
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