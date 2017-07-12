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Alzheimer hastası yaşlı kadını elleriyle besleyip, üzerini temizledi

ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADINI ELLERİYLE BESLEYİP, ÜZERİNİ TEMİZLEDİ

Kağıthane'de bulunan bir karakolda polis memuru alzheimer hastası olduğu öğrenilen bir yaşlı kadını elleriyle besledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler büyük takdir topladı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Alzheimer Hastası Yaşlı Kadını Elleriyle Besleyip, Üzerini Temizledi(10/10)6

İstanbul Kağıthane'de bir polis memurunun yaptığı örnek davranış herkesin takdirini topladı. Yaşlı ve alzheimer hasta olduğu öğrenilen kadını karakol avlusunda elleriyle besleyen polisin bu görüntüleri, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ÜZERİNE DÖKÜLENLERİ ÖZENLE TEMİZLEDİ

Görüntülerde, Polisin yaşlı teyzeye, yemek yedirme sırasında da üzerine dökülenleri özenle temizlemesi yer alıyor. Polis memurunun bu örnek davranışı ise vatandaşların görenlerin takdirini kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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