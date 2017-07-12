Kağıthane'de bulunan bir karakolda polis memuru alzheimer hastası olduğu öğrenilen bir yaşlı kadını elleriyle besledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler büyük takdir topladı.

İstanbul Kağıthane'de bir polis memurunun yaptığı örnek davranış herkesin takdirini topladı. Yaşlı ve alzheimer hasta olduğu öğrenilen kadını karakol avlusunda elleriyle besleyen polisin bu görüntüleri, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ÜZERİNE DÖKÜLENLERİ ÖZENLE TEMİZLEDİ

Görüntülerde, Polisin yaşlı teyzeye, yemek yedirme sırasında da üzerine dökülenleri özenle temizlemesi yer alıyor. Polis memurunun bu örnek davranışı ise vatandaşların görenlerin takdirini kazandı.

Kaynak: haberinburada