

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde ileri yaşlarda Y kromozomu kaybının, Alzheimer'a neden olabileceği açıklandı.







Habertürk'te yer alan habere göre erkeklerde ileri yaşlarda Y kromozomu kaybının, Alzheimer'a neden olabileceği açıklandı.







İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 3 bin 200 erkek denekten yüzde 17'sinin kan hücrelerinde Y kromozomu kaybı yaşadığı ve bu kişilerin Alzheimer'a yakalanma olasılıklarının Y kromozomu bulunan kişilere göre daha yüksek olduğu gözlemlendi.







Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasını da Y kromozomu kaybına bağlamıştı.