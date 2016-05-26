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alzheimer hastalığında y kromozomu etkisi

ALZHEİMER HASTALIĞINDA Y KROMOZOMU ETKİSİ

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde ileri yaşlarda Y kromozomu kaybının, Alzheimer'a neden olabileceği açıklandı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 15:12
Puan Ver : Alzheimer Hastalığında Y Kromozomu Etkisi(6/10)3


İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre erkeklerde ileri yaşlarda Y kromozomu kaybının, Alzheimer'a neden olabileceği açıklandı.



Habertürk'te yer alan habere göre erkeklerde ileri yaşlarda Y kromozomu kaybının, Alzheimer'a neden olabileceği açıklandı.



İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 3 bin 200 erkek denekten yüzde 17'sinin kan hücrelerinde Y kromozomu kaybı yaşadığı ve bu kişilerin Alzheimer'a yakalanma olasılıklarının Y kromozomu bulunan kişilere göre daha yüksek olduğu gözlemlendi.



Daha önce yapılan araştırmalar, kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasını da Y kromozomu kaybına bağlamıştı.








Etiketler: Alzheimer  Hastalığında  Y  Kromozomu  Etkisi    haber

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