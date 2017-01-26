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alzheimer hastalarının bol bol yemesi gerekiyor

ALZHEİMER HASTALARININ BOL BOL YEMESİ GEREKİYOR

İleri yaş hastalıkları arasında başı çeken Alzheimer'dan korunmak için uzmanlar bol bol mantar yenilmesini öneriyor.

Tarih : 26 Ocak 2017, 09:33
Puan Ver : Alzheimer Hastalarının Bol Bol Yemesi Gerekiyor(6/10)8


Mantarın beyin sağlığının gelişmesinde önemli rol oynadığını, sinir hücrelerinin büyümesine katkı sağladığını söyleyen uzmanlar, alzheimer'ın ilacının olmadığına dikkat çekiyor. Malezya Üniversitesi'nce yapılan araştırmada mantarın kansere, diyabete ve mikroplu hastalıklara karşı koruma sağladığını keşfeden uzmanlar,



"Yeni öğrenilen bilgileri hatırlamakta zorluk çeken, hafıza kaybı yaşayan, konuşma, yutma ve yürümede zorlanan, ruh hali ve davranışları değişen Alzheimer hastaları da mantar yemelidir" diyor.



 



kaynak:habertürk








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