

Alzheimer hastalığı sadece ileri yaşta ortaya çıkar… Tanısı konulduğunda yaşam bitmiştir… Grip aşıları, diş dolguları Alzheimer hastalığına yol açar... Bu cümleler, Alzheimer hastalığı hakkında toplumda yerleşmiş olan hatalı bilgilerden sadece birkaçı.







En sık görülen demans (bunama) çeşidi olan Alzheimer hakkında kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler, insanların gereksiz yere kaygıya kapılmalarına yol açarken, bazen de hekime geç başvurmalarına neden olabiliyor.







21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde hastalığa dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, Alzheimer hastalığı hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgilere dikkat çekti. İşte ezber bozan o bilgiler:







1. YANLIŞ: Alzheimer hastalığı normal yaşlanma sonucudur.



DOĞRUSU: Yaşlandıkça hafif düzeyde unutkanlıklar olması, örneğin yeni tanışılan birinin isminin unutulması, anahtarların kaybedilmesi veya ilk defa gidilen bir yerde yolun şaşırılması normal olabiliyor. Alzheimer ise unutkanlık dışında bulguların da eşlik ettiği bir hastalık. Hafıza kaybına ek olarak başka bilişsel alanlarda da bozukluklar ortaya çıkıyor ve giderek diğer alanlara yayılıyor. Beyin hücrelerindeki hasar sebebiyle çok uzun yıllardır tanınan kişilerin isimleri veya yıllardır her gün gelinen evin yolu unutulabiliyor.







2-YANLIŞ: Alzheimer hastalığı sadece ileri yaşta ortaya çıkar.



DOĞRUSU: Nadiren de olsa Alzheimer hastalığı 30-40'lı yaşlarda da görülebiliyor. Bu durum genellikle genetik geçişli Alzhemier hastalığında gelişiyor.