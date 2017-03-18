ALYANSINI ÇIKARDI, AYRILIK DEDİKODULARINI ALEVLENDİRDİ
Oyuncu Merve Boluğur ve popçu Murat Dalkılıç boşanacak yönünde haberler çıkmıştı. Güzel oyuncu Boluğur alyansını çıkarınca dedikoduları alevlendirdi.
Geçen yıl evlenen ve boşanacakları dedikoduları çıkan Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, iddiaları yalanlamıştı. "Boşanma yok" açıklamaları yapan ikiliden Boluğur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncunun parmağında alyansının olmaması gözlerden kaçmadı.
MERVE BOLUĞUR ALYANSINI ÇIKARDI
Arkadaşlarıyla bir araya gelen Merve Boluğur'un parmağında alyansının olmadığı görülünce akıllara "eşi Murat Dalkılıç ile ayrıldılar mı?" sorusu geldi.
kaynak:haberler
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