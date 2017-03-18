

Geçen yıl evlenen ve boşanacakları dedikoduları çıkan Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, iddiaları yalanlamıştı. "Boşanma yok" açıklamaları yapan ikiliden Boluğur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncunun parmağında alyansının olmaması gözlerden kaçmadı.







MERVE BOLUĞUR ALYANSINI ÇIKARDI







Arkadaşlarıyla bir araya gelen Merve Boluğur'un parmağında alyansının olmadığı görülünce akıllara "eşi Murat Dalkılıç ile ayrıldılar mı?" sorusu geldi.







kaynak:haberler