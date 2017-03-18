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alyansını çıkardı, ayrılık dedikodularını alevlendirdi

ALYANSINI ÇIKARDI, AYRILIK DEDİKODULARINI ALEVLENDİRDİ

Oyuncu Merve Boluğur ve popçu Murat Dalkılıç boşanacak yönünde haberler çıkmıştı. Güzel oyuncu Boluğur alyansını çıkarınca dedikoduları alevlendirdi.

Tarih : 18 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : Alyansını Çıkardı, Ayrılık Dedikodularını Alevlendirdi(6/10)7


 Geçen yıl evlenen ve boşanacakları dedikoduları çıkan Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, iddiaları yalanlamıştı. "Boşanma yok" açıklamaları yapan ikiliden Boluğur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncunun parmağında alyansının olmaması gözlerden kaçmadı.



MERVE BOLUĞUR ALYANSINI ÇIKARDI



Arkadaşlarıyla bir araya gelen Merve Boluğur'un parmağında alyansının olmadığı görülünce akıllara "eşi Murat Dalkılıç ile ayrıldılar mı?" sorusu geldi.



 



kaynak:haberler








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