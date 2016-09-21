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altyapıda gençlerbirliği ve ankaragücü damgası

ALTYAPIDA GENÇLERBİRLİĞİ VE ANKARAGÜCÜ DAMGASI

Gelişim Ligleri ve U21 Ligi'nde mücadele eden Gençlerbirliği altyapı takımları haftayı kayıpsız kapadı. U14, U15,U16, U17 ve U19 takımları Eskişehirspor ile karşı karşıya gelirken; A takımla aynı fikstüre sahip U21 takımı Alanyaspor'u ağırladı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 13:09
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Eskişehir'de oynanan maçlarda U14 takımı rakibiyle 1-1 berabere kalırken, U15 rakibini 3-2, U19 takımı da rakibini 2-0'lık skorlarla geçti. Ankara İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan U17 ve U16 maçlarında ise Gençlerbirliği sahadan mutlu ayrıldı. U17'ler rakiplerini 5-2'lik rahat bir skorla mağlup ederken, U16'lar da üstün oynadıkları maçtan 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.








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