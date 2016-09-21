Gelişim Ligleri ve U21 Ligi'nde mücadele eden Gençlerbirliği altyapı takımları haftayı kayıpsız kapadı. U14, U15,U16, U17 ve U19 takımları Eskişehirspor ile karşı karşıya gelirken; A takımla aynı fikstüre sahip U21 takımı Alanyaspor'u ağırladı.



Eskişehir'de oynanan maçlarda U14 takımı rakibiyle 1-1 berabere kalırken, U15 rakibini 3-2, U19 takımı da rakibini 2-0'lık skorlarla geçti. Ankara İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan U17 ve U16 maçlarında ise Gençlerbirliği sahadan mutlu ayrıldı. U17'ler rakiplerini 5-2'lik rahat bir skorla mağlup ederken, U16'lar da üstün oynadıkları maçtan 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.