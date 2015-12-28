

Yönetmen Mustafa Altıoklar, Gezi eylemleri sırasında katıldığı bir televizyon programında Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altıoklar'ın bu cezası 6 bin TL para cezasına çevrildi.