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altıoklar'a 'erdoğan'a hakaretten' 6 bin tl ceza

ALTIOKLAR'A 'ERDOĞAN'A HAKARETTEN' 6 BİN TL CEZA

Mustafa Altıoklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 6 bin TL ceza verildi.

Tarih : 28 Aralık 2015, 16:14
Puan Ver : Altıoklar'a 'erdoğan'a Hakaretten' 6 Bin Tl Ceza(10/10)12


Yönetmen Mustafa Altıoklar, Gezi eylemleri sırasında katıldığı bir televizyon programında Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altıoklar'ın bu cezası 6 bin TL para cezasına çevrildi.








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