ALTIOKLAR'A 'ERDOĞAN'A HAKARETTEN' 6 BİN TL CEZA
Mustafa Altıoklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 6 bin TL ceza verildi.
Yönetmen Mustafa Altıoklar, Gezi eylemleri sırasında katıldığı bir televizyon programında Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altıoklar'ın bu cezası 6 bin TL para cezasına çevrildi.
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