TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya'nın Bundesliga takımı Freiburg'a gönderdiği Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine eklettiği bonuslar sayesinde kazanmaya devam ediyor.



Sezonu 7. sırada tamamlayan Freiburg'un kümede kalması nedeniyle Altınordu, Alman ekibinden 500 bin euro daha almaya hak kazandı. Ligde 25 karşılaşmada görev alan Çağlar, 20 maç barajını aşması nedeniyle eski kulübüne ayrıca 150 bin euro kazandırdı.



Freiburg'un, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanması halinde Altınordu, 150 bin euro daha kasasına koyacak. Almanya Kupası'nda 27 Mayıs'taki Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmunt finalinde kupayı Dortmund'un kazanması halinde Freiburg, önümezdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Şeytan, Çağlar'ın Freiburg'dan başka bir kulübe transferinden de yüzde 25 pay alacak. Kırmızı-lacivertliler, Çağlar'ın satışından şimdiye kadar toplam 3 milyon 150 bin euro kazanmış oldu.







kaynak:sabah