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Altınordu, Real Madrid'in Eski Futbolcusu Guti İle Buluştu

ALTINORDU, REAL MADRİD'İN ESKİ FUTBOLCUSU GUTİ İLE BULUŞTU

Altınordu heyeti, Real Madrid U19 takımının antrenörü Guti ile bir araya geldi ve forma hediye etti.

Tarih : 21 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Altınordu, Real Madrid'in Eski Futbolcusu Guti İle Buluştu(9/10)5

Altınordu'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya'da bulunuyor. Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak.

GUTI'YE FORMA HEDİYE EDİLDİ

Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih'e gelen Real Madrid ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi. Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti'ye forma hediye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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