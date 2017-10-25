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Altınordu Başkanı, Kars Maçına Kızarak Tribündeki Çocukları Tesislerden Kovdu

ALTINORDU BAŞKANI, KARS MAÇINA KIZARAK TRİBÜNDEKİ ÇOCUKLARI TESİSLERDEN KOVDU

Altınordu Başkanı, Kars 36 Spor'a elendikleri maçta tribünde yer alan çocukları "yeterince desteklemedikleri" gerekçesiyle önce tribünden, sonra tesislerden kovdu.

Tarih : 25 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Altınordu Başkanı, Kars Maçına Kızarak Tribündeki Çocukları Tesislerden Kovdu(7/10)3

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Kars 36 Spor'a 1-0 yenildikleri kupa maçında tribünde yer alan altyapı oyuncularına takıma yeterince destek vermemeleri nedeniyle sinirlenerek Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nin kapılarını 3 günlüğüne kapattı.

Geçen hafta sonu oynanan altyapı karşılaşmalarında sergilenen futboldan da memnun kalmayan Özkan, bu kez çocukların tribünde coşkusuz olmalarına kızdı. Başkan Özkan'ın talimatı sonrası Kars 36 Spor mücadelesinde yaşça büyük olan çocuklar, antrenörleri tarafından daha maç bitmeden stadyumdan çıkarıldı. Özkan'ın çocuklara, "Size 3 gün izin veriyorum. Evlerinize gidin, buranın değerini anlayın" dediği öğrenildi.

BİN ÇOCUĞA PASSOLİG KARTI ÇIKARILMIŞTI

Kulübün U15, U16, U17 ve U19 takımlarının yatılı olarak konakladığı Metin Oktay Tesisleri'nde kalmalarına izin verilmeyen cezalı çocuklar, evlerinin yolunu tuttu. Türkiye'nin pek çok ilinden İzmir'e gelen genç kramponların cumartesi günü tekrar takımlarına katılacağı belirtildi. İzmir temsilcisinin bu sezon uygulamaya koyduğu, sezon başında büyük alkış alan, "Çocuk tribünü" projesi kapmasında altyapıda forma giyen 1000 çocuğa passolig kartı çıkarıldı. Ligde ve kupada her karşılaşmaya getirilen minik futbolcular ile spor okulu öğrencileri Bornova Stadı'nda maraton tribününde yerlerini alıyor. Kulüp, projeyi centilmen taraftar yetiştirme hedefiyle hayata geçirmişti.

DAHA ÖNCE DE DAYAK OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye'de eşi görülmemiş tesisleşme ve altyapı hamlesi başlatan, A Milli Takım'a Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer gibi yıldızları kazandıran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, daha önce de farklı uygulamalarıyla gündeme geldi. Özkan, 2016-17 sezonu öncesi tesisteki odasında bornozu yere atan yeni transferlerden İrfan Başaran'a bornozun fotoğrafını mesaj atarak, "Odada bornozu yerde bırakmışsın. Geldiğinde buraya uğra, bornozu yerine as" diye tepki gösterdi. İrfan, başkanın bu çıkışı sonrası takımdan ayrıldı. 2015'te 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Berk Akgönül'e tokat, geçen sezon da Altay U19 takımı oyuncusu Ömer Yılmaz'a yumruk attığı iddialarıyla tartışılan Özkan, geçen yıl lige kötü başlayan transferle gelen A takım futbolcularına, "Devre arasında hepiniz gidin" resti çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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