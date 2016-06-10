

ERZURUM'da kuyumcu İbrahim Abay'ı evinin önünde ellerini bağlayarak otomobille kaçırdıktan sonra, cebinden aldıkları anahtarla iş yerinden çaldıkları 300 bin lira değerindeki altınları pekmez ve peyniri bidonları ile kadayıf dolması tatlısının içinde saklayan sanıklara ceza yağdı. Kuyumcu İbrahim Abay'ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen Ağır Ceza Mahkemesi, 3'ü tutuklu 11 sanığı, 1 yıl 8 ay ile 13.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.







Olay, 2 Ekim 2015 günü merkez Yakutiye ilçesinin tarihi Taşmağazalar semtindeki çarşıda meydana geldi. İş yerini kapatıp otomobili ile evine giden İbrahim Abay'ın arkasından gelen Mesut ve Orhan Şahin ile 17 yaşındaki B.P., gözüne biber gazı sıkıp, ağzını bantla kapattıktan sonra ellerini de arkadan plastik kelepçe ile bağlayarak, kiraladıkları otomobilin bagajına koydular.







Soyguncular kuyumcu Abay'ı Palandöken Dağı eteklerine götürdü ve bagajdan çıkarıp, dükkanın anahtarını aldılar. Yüzlerini ameliyat maskesiyle kapatan soygunculardan biri otomobille dükkana gitti. Kumanda ile iş yerinin kepenklerini kaldırıp kapıyı açtı, bu sırada çalan alarmı susturamayınca, telefonla arkadaşlarını arayarak Abay'dan alarmı nasıl susturacağını öğrendi. Abay'ın tarif etmesine rağmen alarmı susturmayı başaramayan soyguncu, kuyumcu dükkanını kapatıp arkadaşlarının yanına döndü. "Bize yanlış yaparsan 2 çocuğun ölür" diyen soyguncular, Abay'ın tarifine rağmen ikinci denemede de kapısını açtıkları dükkanın alarmını susturamayınca, İbrahim Abay'ı yanlarına alıp dükkana gittiler. İbrahim Abay'ın iş yerini açması ve alarmı susturması üzerine, elinde bıçakla dükkana giren soyguncular, yaklaşık 300 bin lira değerindeki altın ve nakit parayı alarak kaçtılar.







Daha önce biber gazıyla iş yeri soyulan İbrahim Abay, polise durumu bildirdikten 4 gün sonra 6 Ekim 2015 günü Erzurum'a gelen ve esnaf gezisinde iş yerine uğrayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na olayı anlattı. Abay, Taşmağazalar çarşısında kapatılan polis karakolunun yeniden açılmasını da istedi.







Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. İş yerinden yağma ile elde ettikleri altınları piyasaya sürmek istedikleri tespit edilen soyguncular, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda altınlar peynir, pekmez bidonları ile pişirilmeye hazır kadayıf dolması tatlısı içerisine saklanmış olarak bulundu.







İlk sorgunun ardından 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Kuyumcu İbrahim Abay, ilk duruşmada sanıklardan şikayetinden vazgeçti.







1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mesut ve kardeşi Orhan Şahin 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün, B.P. ise 9 yıl 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuksuz sanıklar Erhan ve kuzeni Ferhan Şahin ile Recep Yalçın'ı aynı suçlardan 6 yıl 9 ay 20 gün, 18 yaşından küçük R.Ş.'yi 4 yıl 6 ay 3 gün, Ayhan Burucu, Mehmet Nuri İpek'i ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, ayrıca sanıklardan Yusuf Demir ile Semih Şahin'e 'yağma' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ancak bu cezalar ertelendi.