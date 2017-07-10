ALTINLAR İÇİN 80'LİK NİNEYİ TANINMAZ HALE GETİRDİ!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evine gelen maskeli bir kişi tarafından dövülen 82 yaşındaki Nadire Akdemir'in üzerindeki ziynet eşyaları gasp edildi.
Aydın'da 82 yaşındaki Nadire Akdemir, eşi camideyken evine gelen maskeli bir kişi tarafından ölesiye dövüldü ve üzerindeki ziynet eşyaları gasp edildi. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken polis, maskeli saldırganı arıyor.
EŞİ CAMİDEYKEN KAPI ÇALDI, EŞİ GELDİ ZANNEDEREK AÇTI
Eşi 83 yaşındaki Ali İhsan Akdemir'in bugün saat 13.00 sıralarında camiye gitmesinin ardından, 3 çocuk annesi Nadire Akdemir, Yıldıztepe Mahallesi, 142 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında buluna evlerinde yalnız kaldı. Yarım saat kadar sonra zil çalınca eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açan yaşlı kadın, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı.
SALDIRGAN YAŞLI KADINI YUMRUKLAYIP, ÜZERİNDEKİ ALTINLARI ÇALDI
Kapıyı iterek içeri giren saldırgan yumruk atıp, başını duvara çarptığı Akdemir'in yere düşmesini fırsat bilip, kolundaki 5 bilezik ile boynundaki gerdanlığı koparıp, aldı. Acı içinde yerde kıvranan Akdemir'in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkartan maskeli saldırgan ardından koşarak kaçtı.
EŞİ ONU KANLAR İÇİNDE BULDU
Nadire Akdemir, namazdan dönen eşi tarafından kanlar içinde yerde yarı baygın yatarken bulundu. Ali İhsan Akdemir, birkaç apartman ileride evi bulunan kızı Enise Satıkın'ı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Kızının haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nadire Akdemir, Nazilli Devlet Hastanesi'ni kaldırılıp, tedaviye alındı.
POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR
Soruşturma başlatan polis, hakim ve savcıların oturduğu, sürekli bir polisin beklediği adliyeye lojmanlarının hemen yanındaki binada meydana gelen olayla ilgili olarak şüphelinin tespit edilip, yakalanabilmesi için çevredeki bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Kaynak: haberinburada
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