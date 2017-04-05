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altınla ilgili önemli bir hamle daha

ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR HAMLE DAHA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladığı “altın tahvili” ve “altına dayalı kira sertifikası”ndan sonra altında bir hamle daha geldi

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:19
Puan Ver : Altınla İlgili Önemli Bir Hamle Daha(6/10)5


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in hafta sonunda, yastıkaltındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla “altın tahvili” ve “altına dayalı kira sertifikası” olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını ‘kısa sürede' finansal sisteme katacaklarını açıklamasının ardından altınla ilgili bir hamle daha geldi.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin artışı için Türkiye'de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası'na öncelikli alım hakkı getirileceği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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