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Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,7 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 19 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Altının Yükselişi Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum(9/10)5

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 166,4 lira ile tüm zamanların zirvesini gören altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 165,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 272 LİRA, CUMHURİYET BİN 109 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 165,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle düşüş eğilimini bugüne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.309,7 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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