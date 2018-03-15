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Altının Yükselişi Devam Ediyor
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Altının Yükselişi Devam Ediyor

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165,5 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 15 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Altının Yükselişi Devam Ediyor(5/10)1

Yurt içi piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165,5 liraya çıkarken, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1.108 liradan satılıyor.

ÇEYREK 272 LİRA, CUMHURİYET BİN 108 LİRA

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 165,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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