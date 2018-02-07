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Altının Yükselişi Devam Ediyor

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,2 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Altının Yükselişi Devam Ediyor(9/10)5

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 160,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,2 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 265 LİRA, CUMHURİYET BİN 80 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 161,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 1.330,1 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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