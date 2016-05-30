

Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.200 dolara kadar gerileyerek 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Asya piyasalarında haftaya 1.213 dolar seviyesinde başlayan altının ons fiyatı, artan dolar talebinin etkisiyle 17 Şubat'tan bu yana en düşük seviye olan 1.200,04 dolara kadar geriledi. Ons altın, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.203 dolar seviyelerinde dengelendi.







Altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,8 düşüşle 114,5 liradan alıcı buluyor. Cuma günü 115,8-114,6 lira dar bandında yatay bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 115,5 liradan tamamlamıştı.