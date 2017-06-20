

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 300 liraya yükseldi.







Altın piyasasında, 4 işlemde 9 milyon 516 bin 705,08 liralık ve 115 işlemde 114 milyon 890 bin 340,77 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.







Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 238 bin 453,43 liralık işlem hacmi gerçekleşti.







Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Uğuras Kıymetli Mad. Sanayi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve KALOTI Jewellery şeklinde sıralandı.







kaynak:haberler