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Altının gramı tekrar 100 liranın üzerinde

ALTININ GRAMI TEKRAR 100 LİRANIN ÜZERİNDE

Altının gram fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 100 liranın üzerine çıktı.

Tarih : 25 Kasım 2015, 15:22
Puan Ver : Altının Gramı Tekrar 100 Liranın Üzerinde(10/10)12


Altının gram fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 100 liranın üzerine çıktı.



Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı jeopolitik tedirginliğin "güvenli liman" talebini artırması ve doların TL karşısında yükselişe geçmesinin etkisiyle bir haftanın ardından tekrar 100 liranın üzerine çıktı.



Dün Suriye sınırında Su-24 tipi Rus savaş uçağının, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde vurularak düşürüldüğü haberinin ardından yükselişe geçen altının gram fiyatı 100 lirayı gördükten sonra günü 99.54 liradan tamamlamıştı.



Bugün yurt dışında altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar/TL'nin 2,89'u aşmasının etkisiyle 100 lirayı geçen altının gram fiyatı şu dakikalarda bu seviyelerde denge arayışında.








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