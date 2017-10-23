ALTININ GRAMI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 151,7 lira seviyesinde dengelendi.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 151,2 liradan tamamladı. Altın, yeni haftaya ise yükselişle başlayarak 151,7 liradan başladı.
ÇEYREK 249 LİRA, CUMHURİYET BİN 15 LİRA
Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da bin 15 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında 1.274 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.276,79 dolardan işlem görüyor.
"DOLARLA PARALEL YÜKSELİYOR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladığını kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın, küresel piyasalarda doların güç kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini söyledi.
Memiş, teknik açıdan 151,2 liranın destek, 152,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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