Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde TL'nin değer kaybına paralel olarak altının gram fiyatının yükselişi geleneksel "güvenli liman" yatırımcısının yüzünü güldürdü.



Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde TL'nin değer kaybına paralel olarak altının gram fiyatının yükselişi geleneksel "güvenli liman" yatırımcısının yüzünü güldürdü.







Geçen yılın 8 aylık döneminde 83 liradan 89 liraya çıkarak gramında 6 lira kazandıran altın , bu yılın aynı döneminde ise 88 liradan 106 liraya yükselerek yatırımcısına gramında 18 lira kazandırdı.