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Altının gramı 8 ayda 18 lira kazandırdı

ALTININ GRAMI 8 AYDA 18 LİRA KAZANDIRDI

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde TL'nin değer kaybına paralel olarak altının gram fiyatının yükselişi geleneksel "güvenli liman" yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Tarih : 01 Eylül 2015, 14:24
Puan Ver : Altının Gramı 8 Ayda 18 Lira Kazandırdı(9/10)10


Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde TL'nin değer kaybına paralel olarak altının gram fiyatının yükselişi geleneksel "güvenli liman" yatırımcısının yüzünü güldürdü.



Geçen yılın 8 aylık döneminde 83 liradan 89 liraya çıkarak gramında 6 lira kazandıran altın , bu yılın aynı döneminde ise 88 liradan 106 liraya yükselerek yatırımcısına gramında 18 lira kazandırdı.








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