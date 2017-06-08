Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

altının gramı 147 liranın altında dengelendi

ALTININ GRAMI 147 LİRANIN ALTINDA DENGELENDİ

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 146,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:02
Puan Ver : Altının Gramı 147 Liranın Altında Dengelendi(7/10)9


Dün, gün içinde 147,6 lira ile son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 146,8 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 146,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını da 982 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.295 doları test etmesi sonrasında düşüşe geçti ve günü yüzde 0,55 azalışla 1.287 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda 1.285-1.289 dolar aralığında yatay seyrediyor.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Altının  Gramı  147  Liranın  Altında  Dengelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER