Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor. Dün 143,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 145,3 lira seviyesinden tamamladı.

ÇEYREK 239, CUMHURİYET 976

Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 145,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını da 976 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 1,4 artışla 1.277,7 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.279,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı sert açıklamaların altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim piyasalarda jeopolitik risk olarak algılandığından küresel piyasa yatırımcıları güvenli liman olarak altını tercih etti. Gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda fiziki altın talebi artar." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada