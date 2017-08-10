ALTININ GRAMI 145 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI
İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor. Dün 143,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 145,3 lira seviyesinden tamamladı.
ÇEYREK 239, CUMHURİYET 976
Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 145,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını da 976 liradan satılıyor.
Dün günü yüzde 1,4 artışla 1.277,7 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.279,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı sert açıklamaların altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim piyasalarda jeopolitik risk olarak algılandığından küresel piyasa yatırımcıları güvenli liman olarak altını tercih etti. Gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda fiziki altın talebi artar." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar