Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Altının Gramı 145 Liranın Üzerine Çıktı

ALTININ GRAMI 145 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Altının Gramı 145 Liranın Üzerine Çıktı(10/10)6

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 145,7 liradan işlem görüyor. Dün 143,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 145,3 lira seviyesinden tamamladı.

ÇEYREK 239, CUMHURİYET 976

Gram altın, bugün saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 145,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını da 976 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 1,4 artışla 1.277,7 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.279,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı sert açıklamaların altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim piyasalarda jeopolitik risk olarak algılandığından küresel piyasa yatırımcıları güvenli liman olarak altını tercih etti. Gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda fiziki altın talebi artar." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Altının  Gramı  145  Liranın  Üzerine  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER