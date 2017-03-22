Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 145,5 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Dolar/TL'nin 3,64 sınırına kadar yükselmesinin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 145,4 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor.



Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 145,5 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Dolar/TL'nin 3,64 sınırına kadar yükselmesinin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 145,4 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor.



Dün, altının gram fiyatı 142,6 liraya kadar gerilerken, dolar/TL'nin 3,64 sınırına kadar yükselmesinin etkisiyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 145,4 liradan tamamladı.







Altının gram fiyatı dünkü yükselişini bugüne de taşıyarak saat 10.20 itibarıyla 145,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 974 liradan satılıyor.







ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasındaki yükselişini 6. iş gününe taşıyan ons altının fiyatı, 1.247,6 dolardan işlem görüyor.







kaynak:milliyet