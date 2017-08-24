ALTININ GRAMI 144 LİRAYA GERİLEDİ
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144 liraya geriledi.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144 liraya geriledi. Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 144,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK 237 LİRA, CUMHURİYET 965 LİRA
Altının gram fiyatı, bugün ons altındaki değer kaybına paralel 144 liraya geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 965 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne 1.290 dolardan başlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 1.286,3 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar