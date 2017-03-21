ALTININ GRAMI 143 LİRANIN ÜZERİNDE
Altının gram fiyatı, 143 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 235 liradan satılıyor.
Dolara paralel olarak dün gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,18 düşüşle 143,4 lira seviyesinden tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, 142,7 liraya kadar gerilemesine karşın 143,3 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını da 960 liradan satılıyor.
kaynak:ahaber
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