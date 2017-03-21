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altının gramı 143 liranın üzerinde

ALTININ GRAMI 143 LİRANIN ÜZERİNDE

Altının gram fiyatı, 143 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 235 liradan satılıyor.

Tarih : 21 Mart 2017, 14:49
Puan Ver : Altının Gramı 143 Liranın Üzerinde(8/10)6


Dolara paralel olarak dün gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,18 düşüşle 143,4 lira seviyesinden tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, 142,7 liraya kadar gerilemesine karşın 143,3 lira seviyesinden alıcı buluyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını da 960 liradan satılıyor.



 



kaynak:ahaber








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