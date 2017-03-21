

Dolara paralel olarak dün gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,18 düşüşle 143,4 lira seviyesinden tamamladı.







Bugüne düşüşle başlayan gram altın, 142,7 liraya kadar gerilemesine karşın 143,3 lira seviyesinden alıcı buluyor.







Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını da 960 liradan satılıyor.







kaynak:ahaber