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Altının Gramı 142 Lira Seviyelerinde! Çeyrek İse...
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altının gramı 142 lira seviyelerinde! çeyrek ise...

ALTININ GRAMI 142 LİRA SEVİYELERİNDE! ÇEYREK İSE...

Altının gram fiyatı, 142 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün 1.241,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.243,2 dolardan tamamladı. Ons altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.245,3 dolardan alıcı buluyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:50
Puan Ver : Altının Gramı 142 Lira Seviyelerinde! Çeyrek İse...(7/10)6


Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin, FED Başkanı Janet Yellen'ın geçen haftaki "şahin" açıklamalarını destekler nitelikte açıklamalarda bulunması altının ons fiyatında düşüşlere neden oldu.



Altının ons fiyatı dün 1.241,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.243,2 dolardan tamamladı. Ons altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.245,3 dolardan alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı ise hafta başında gördüğü 140 lira seviyelerinden toparlanarak dün günü yüzde 0,5 artışla 141,6 liradan kapattı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,3 kazançla 142 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 951 liradan alıcı buluyor.



 



kaynak:milliyet








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