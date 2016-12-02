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altının gramı 132 liranın üzerini gördü

ALTININ GRAMI 132 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı 132 liranın üzerini görmesinin ardından 131,6 lira seviyelerinde dengelendi

Tarih : 02 Aralık 2016, 13:37
Puan Ver : Altının Gramı 132 Liranın Üzerini Gördü(8/10)7


Altının gram fiyatı, bugün 132 liranın üzerini görmesinin ardından 131,6 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün altının ons fiyatındaki gerileyişin etkisiyle 128,46 liraya kadar inen gram altın fiyatı, dolar/TL'deki hızlı yükselişin etkisiyle 132 liraya kadar çıktı ve günü yüzde 1,85 artışla 131,91 liradan tamamladı.



Bugün Asya piyasalarında 132,61 lira ile 21 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla 131,5 lira seviyelerinden işlem görüyor.



Dün 1.160,82 dolara kadar gerileyerek yaklaşık son 10 ayın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti ve şu dakikalarda 1.170 - 1.175 dolar bandında dengelendi.



 



kaynak:bloomberght








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