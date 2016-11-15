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altının gram fiyatı sınırlı yükselişte

ALTININ GRAM FİYATI SINIRLI YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 129 liradan alıcı buluyor

Tarih : 15 Kasım 2016, 12:24
Puan Ver : Altının Gram Fiyatı Sınırlı Yükselişte(9/10)9


Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 129 liradan alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı dün 127 liraya kadar gerilemesinin ardından bugün saat 10.55 itibarıyla 129 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 lira, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün 1.211 liraya kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 artışla 1.225 dolardan işlem görüyor.



 



kaynak:bloomberght








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