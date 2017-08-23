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Altının Gram Fiyatı 144 Liranın Üzerinde

ALTININ GRAM FİYATI 144 LİRANIN ÜZERİNDE

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Altının Gram Fiyatı 144 Liranın Üzerinde(5/10)1

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor. Dün 145,34 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 145 liranın altında dengelendi ve günü yüzde 0,58 azalışla 144,37 liradan tamamladı.

ÇEYREK 237 LİRA, CUMHURİYET 969 LİRA

Bugüne 144,39 liradan başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.292,60 doları ve en düşük 1.281,90 doları gördü. Bugüne 1.285,25 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.285,81 dolar seviyelerinde seyrediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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