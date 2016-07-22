

Dün hızlı yükselen dolar kuru ve önceki günkü kayıplarını telafi eden ons altının etkisiyle 131,8 lira ile tarihi zirvesine çıkan gram altın, bugün saat 10.25 itibarıyla 130,9 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 213 lira, Cumhuriyet altını 871 liradan satılıyor.







Altının onsu ise dünkü yüzde 1,2'lik artışın ardından bugün sınırlı da olsa düşüş kaydetti ve şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.325 dolardan alıcı buluyor.







AA Finans Analisti İslam Memiş, risk iştahının artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri aralık ayında artıracağı beklentilerinin güçlenmesinin altın ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu belirterek, "Uluslararası piyasalarda 1.310 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatında tepki alımları gelse de düşüş trendinin önümüzdeki haftalarda devam etmesini bekliyoruz." dedi.