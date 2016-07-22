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altının gram fiyatı 130 liranın üzerinde

ALTININ GRAM FİYATI 130 LİRANIN ÜZERİNDE

Altının gram fiyatı, dün tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 130 liranın üzerinde dengelendi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:48
Puan Ver : Altının Gram Fiyatı 130 Liranın Üzerinde(5/10)2


Dün hızlı yükselen dolar kuru ve önceki günkü kayıplarını telafi eden  ons altının etkisiyle 131,8 lira ile tarihi zirvesine çıkan gram altın, bugün  saat 10.25 itibarıyla 130,9 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da  çeyrek altın 213 lira, Cumhuriyet altını 871 liradan satılıyor.



Altının onsu ise dünkü yüzde 1,2'lik artışın ardından bugün sınırlı da  olsa düşüş kaydetti ve şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.325  dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, risk iştahının artması ve ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) faizleri aralık ayında artıracağı beklentilerinin güçlenmesinin  altın ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu belirterek, "Uluslararası  piyasalarda 1.310 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatında tepki  alımları gelse de düşüş trendinin önümüzdeki haftalarda devam etmesini  bekliyoruz." dedi.








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