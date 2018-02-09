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Altının düşüşü devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

ALTININ DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 09 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Altının Düşüşü Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum(7/10)3

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 162,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 266 LİRA, CUMHURİYET BİN 83 LİRA

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 161,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.083 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.319,5 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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