

Fiyatlar böylece Şubat 2010'daki seviyesine geldi. Altın fiyatlarındaki sert düşüşte Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış sürecine girmesinin ciddi etkisi görülürken, Yunanistan ve İran konusundaki iyimser hava da bu düşüşü hızlandıran etkiler arasında yer aldı.







Bu kapsamda sadece haziran ayından bu yana altının ons fiyatı 100 dolar gerilerken, son 1 yıldaki değer kaybı ise 220 dolar seviyesinde gerçekleşti. Düşüşlerin ardından 1080 dolara kadar düşen altın fiyatları, son 5.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.







Uzmanlar, yatırımcıların, FED'in faizleri bu yıl içinde artıracağı beklentisine paralel olarak dolara rağbet göstermeyi sürdüreceğine dikkati çekerken, altın fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini öngörüyor.







Altının ons fiyatı, küresel ekonomik krizle tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Altın fiyatları 2008'de 900, 2009'da 1000, 2010'da 1400, 2011'de ise 1800 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Bu rakamlar, 2012'de de yatay seyretmiş, ancak 2013 ve 2014'te fiyatlar düşüş trendine girmişti.







Türkiye altın liginde 12'nci sırada







Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye, mart ayı itibarıyla 513 tonluk altın rezerviyle en çok altın rezervi bulunan ülkeler sıralamasında 12'nci sırada yer alıyor. Türkiye'nin altın rezervleri, ülkenin toplam rezervinin yüzde 16'sına karşılık geliyor.







Dünyada en fazla altına sahip ülke ise 8 bin 133 tonla ABD olurken, bu ülkedeki altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. Almanya, 3 bin 383 ton altın rezerviyle dünyada en çok altın rezervine sahip ikinci ülke olurken, Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 814 ton altınla listenin üçüncü sırasında yer alıyor.



