İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi.

ÇEYREK 267 LİRA, CUMHURİYET BİN 87 LİRA

Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla, 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da bin 87 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.342 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: haberinburada