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altını olanlar dikkat !

ALTINI OLANLAR DİKKAT !

Gelişmekte olan ülkelerin son dönemde FED 'in güvercin tutuma bürünmesi ile yaşadığı olumlu hava devam ediyor.

Tarih : 12 Nisan 2016, 16:52
Puan Ver : Altını Olanlar Dikkat !(10/10)10


Gelişmekte olan ülkelerin son dönemde FED 'in güvercin tutuma bürünmesi ile yaşadığı olumlu hava devam ediyor. Özellikle faizlerin kısa bir süre içerisinde artırılmayacağı beklentisi hatta bu yıl faizlerin artırılma olasılığının giderek düşmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine de olumlu yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay sakinleşen ortamı fırsat bilen TCMB koridorun üst bandından faiz indirimine gitmişti. Son toplantı öncesi veriler baktığımızda olumlu havanın devam ettiğini görüyoruz. FED ‘in son tutanaklarda küresel risklere dikkat çekmesi ve Çin'in pozisyonunun değişmesinin zaman alacağına vurgu yapmış olması oldukça önemli.

Bu durum değerli dolar ile birleşince FED ‘in de korkmasına sebep oluyor. Değerli dolardan kaçınmasının ana sebebi ihracatta yaşanan yavaşlama olarak gösterilebilir. Son dönemde önemli ölçüde düşen rakamlar, FED ‘in elini zayıflatmaya devam ediyor. Kriz süresince yüzde 25'ten fazla değersiz dolardan katkı elde ettiğini düşünürsek bu ortamda doların bir miktar sakinleşmesini istemesi gayet normal olarak karşılanabilir.








Etiketler: Altını  Olanlar  Dikkat      haber

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