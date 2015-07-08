Altın fiyatları dün 18 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bugün biraz daha toparlanan emtianın onsu 1,153.45 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları Yunan krizi ve Çin'de borsaların sert düşüşlerine rağmen güvenli liman talebi alamamasıyla beraber kayıplarını genişleterek Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere doğru geriledi.







Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 gerileyerek 1,153.45 dolardan işlem görürken, bir önceki seansta yüzde 1'den daha fazla değer kaybı yaşadı.







Altın dün bir ara 1,148.05 dolara kadar gerileyerek 18 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.