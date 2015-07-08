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altını olanlar dikkat! (altın ne kadar oldu?)

ALTINI OLANLAR DİKKAT! (ALTIN NE KADAR OLDU?)

Altın fiyatları dün 18 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bugün biraz daha toparlanan emtianın onsu 1,153.45 dolardan işlem görüyor.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 16:49
Puan Ver : Altını Olanlar Dikkat! (Altın Ne Kadar Oldu?)(8/10)8


Altın fiyatları Yunan krizi ve Çin'de borsaların sert düşüşlerine rağmen güvenli liman talebi alamamasıyla beraber kayıplarını genişleterek Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere doğru geriledi.



Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 gerileyerek 1,153.45 dolardan işlem görürken, bir önceki seansta yüzde 1'den daha fazla değer kaybı yaşadı.



Altın dün bir ara 1,148.05 dolara kadar gerileyerek 18 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. 








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