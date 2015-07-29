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altını olanlar beklesin, yeni yatırımcılar tercih etmesin

ALTINI OLANLAR BEKLESİN, YENİ YATIRIMCILAR TERCİH ETMESİN

Altın, dünya piyasalarında bin 100 doların altına inerek Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi ancak döviz kurundaki yüksek seyir nedeniyle Türkiye'de aynı oranda düşüş gerçekleşmedi.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 15:19
Puan Ver : Altını Olanlar Beklesin, Yeni Yatırımcılar Tercih Etmesin(10/10)7


Altın, dünya piyasalarında bin 100 doların altına inerek Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi ancak döviz kurundaki yüksek seyir nedeniyle Türkiye'de aynı oranda düşüş gerçekleşmedi.



Altındaki düşüşü değerlendiren Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Halaç, "Ülkemizdeki dolar kurundaki yükselme, altın fiyatlarının dünya piyasalarıyla paralel düşmesini engelliyor. Dolar kurundaki bu yükseklik devam ederse, yurtiçi altın fiyatları, dünya altın fiyatlarının gösterdiği gibi bir düşüş oranı göstermeyecektir. Ancak dolar kuru düşer ve dünya ons fiyatı da gevşerse ülkemizde gram altın fiyatı gerileyebilir. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentisi ve hükümetin kurulamaması, son dönemde yaşanan olaylar gibi iç etkenler nedeniyle bu olasılık pek mümkün görünmüyor" dedi.








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