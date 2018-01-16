İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Dün artan jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, günü 163,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

ÇEYREK 270 LİRA, CUMHURİYET BİN 103 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile 29 Kasım 2017'de gördüğü 165,5 lira zirvesinin hemen altında dengelendi. Saat 10.10 itibarıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.340 dolar seviyesinde dengelendi.

Kaynak: haberinburada