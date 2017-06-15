ALTINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 142 lira seviyelerinde dengelendi
Dün, dolar/TL'nin son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle altının gram fiyatı da 141.2 lirayı gördü. Yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından altının gram fiyatı, günü yüzde 1.3 azalışla 141.5 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0.49 artışla 142.1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.
kaynak:habertürk
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