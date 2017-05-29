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altında son durum

ALTINDA SON DURUM

Haftaya yükselişle başlayan gram altın, 146 lira seviyesinde dengelendi

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:57
Puan Ver : Altında Son Durum(5/10)3


Yükseliş eğilimindeki dolar/TL'nin etkisiyle Cuma günü 146.3 lira seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 145.8 liradan tamamladı.



Gram altın, bu haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.10 primle 146 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.267.50 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de Cuma günü açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 0.9 değer kazandığını ve haftayı 1.267 dolardan tamamladığını kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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